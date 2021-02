Mutations-Fälle in Wohngruppe nachgewiesen

Münsterland -

Ausbruch in Lüdinghausen: In einer Jugendwohngruppe sind vier Fälle einer Virusmutation nachgewiesen worden. Ansonsten ist der Blick auf das Infektionsgeschehen im Münsterland aber eher erfreulich. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.