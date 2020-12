NRW: Aufruf zur Absage aller Präsenz-Gottesdienste - aber kein Verbot

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Montag, 21. Dezember, 18 Uhr) aktuell 3642 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Vortag: 3669). Im Vergleich zum Vortag gab es 410 Neuinfektionen und 432 Genesungen.

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 385 (380*). Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie im Münsterland bislang 24.617 Corona-Fälle gegeben, 20.590 Menschen gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster; Vergleichswerte in Klammern geben der Stand der letzten vorherigen Meldung wieder:

Münster: Neuinfizierte 166 (seit Freitag), Infizierte gesamt 3826 (3660), davon gesundet 3159 (3023), verstorben 41 (38), aktuell infiziert 626 (599) – Stand Montag ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 117,7 (104,7) – Stand Dienstag

Kreis Borken*: Neuinfizierte 0**, Infizierte gesamt 6141 (6141), davon gesundet 5013 (4879), verstorben 102 (102), aktuell infiziert 1026 (1160) – Stand Montag ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 173,7 (184,7) – Stand Dienstag

Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 112, Infizierte gesamt 2736 (2624), davon gesundet 2298 (2289), verstorben 34 (33), aktuell infiziert 404 (302) – Stand Montag ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 133,3 (107,0) – Stand Dienstag

Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 65, Infizierte gesamt 6710 (6645), davon gesundet 5684 (5608), verstorben 141 (141), aktuell infiziert 885 (896) – Stand Montag ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 153,1 (137,4) – Stand Dienstag

Kreis Warendorf: Neuinfizierte 67, Infizierte gesamt 5204 (5137), davon gesundet 4436 (4359), verstorben 67 (66), aktuell infiziert 701 (712) – Stand Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 186,4 (191,5) – Stand Dienstag

* Im Kreis Borken haben sich die Daten vom Vortag durch Nachmeldungen verändert.

** Hinweis des Kreises Borken: "Am Samstagabend wurden alle bis dahin vorliegenden Daten weitergemeldet, so dass am Sonntag keine neuen Daten erfasst werden mussten – daher hat sich die Gesamtzahl der Infizierten gegenüber dem Vortag nicht geändert."

Quelle und Stand der Inzidenzzahlen: Landeszentrum Gesundheit NRW (22.12.2020 - 00:00 Uhr)

