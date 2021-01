NRW-Familienminister fordert Impf-Vorrang für Kita und Schule

Münsterland -

NRW-Familienminister Joachim Stamp fordert vorrangige Corona-Impfungen für Beschäftigte in Kitas und Schulen, sobald der Impfstoff von Astrazeneca zugelassen ist. In Nordrhein-Westfalen sind der Kreis Coesfeld und Münster die einzigen Gebiete, deren Inzidenzwerte am Freitag unter der 50er-Marke liegen. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.