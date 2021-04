Münsterland -

Aufgrund der "Bundes-Notbremse" zeichnet sich für die meisten NRW-Kitas kommende Woche ein eingeschränkter Betrieb ab. Im Münsterland sind fünf weitere Personen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.