NRW-Gesundheitsminister spricht sich gegen allgemeine Ausgangssperren aus

Münsterland -

Die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen ist in NRW inzwischen schlechter als im Bundesdurchschnitt - im Münsterland sind die Inzidenzen zum Vortag auf gleichem Niveau geblieben. NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt landes- oder bundesweite pauschale Ausgangsbeschränkungen ab. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.