Erleichterungen für den Sport in NRW: Bei Veranstaltungen sollen von der kommenden Woche an mehr als 300 Zuschauer erlaubt werden. Darauf verständigten sich Vertreter des Sports mit Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.