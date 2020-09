Münsterland -

Mit Ablauf des heutigen Dienstags treten die Corona-Verordnungen in NRW außer Kraft und werden durch neue ersetzt. Wie die aussehen, ist derzeit noch unklar. Unterdessen gibt es im Münsterland gleich an mehreren Schulen Corona-Fälle. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.