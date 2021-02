Münsterland -

Das Land Nordrhein-Westfalen wird sich an den Corona-Hilfen für die Flughäfen beteiligen. Währenddessen sind die Inzidenzen im Münsterland überwiegend gesunken, nur in zwei Kreisen zogen die Werte leicht an. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.