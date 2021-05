NRW erlaubt eingeschränkte Gastronomie-Öffnung bei Inzidenz unter 100

Münsterland -

In Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 15. Mai eingeschränkte Öffnungen der Außengastronomie wieder erlaubt werden, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen unter 100 liegt. Münster hat als „Modellkommune“ bereits einige Lockerungen angekündigt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.