NRW hebt Impf-Priorisierung zum 7. Juni auf

Münsterland -

Arztpraxen dürfen ab dem 7. Juni in NRW in eigener Verantwortung impfen. Es bleibt ihnen überlassen, welchen Patienten sie einen Impftermin geben. Auch in den Impfzentren des Landes wird die Priorisierung aufgehoben. Die Inzidenzen im Münsterland entwickeln sich derweil weiter positiv. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.