NRW lockert Regelungen für Freizeitsportler

Münsterland -

Noch ist kein eindeutiger Trend erkennbar: Am Freitag ist lediglich ein leichtes Auf und Ab der Inzidenzen im Münsterland zu beobachten. Trotz der zuletzt stagnierenden Werte bei den Corona-Neuansteckungen gibt es in Nordrhein-Westfalen zahlreiche Lockerungen etwa bei den Einschränkungen im Freizeitsport. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.