NRW plant Kontrollen bei Einreise aus den Niederlanden

Münsterland -

Nach der Einstufung der Niederlande als Hochinzidenzgebiet ab Dienstag soll die Einhaltung der Testpflicht durch Stichprobenkontrollen der Polizei überprüft werden. Und: Ansturm auf Astrazeneca - einen Tag nach dem Start der Vergabe von Impfterminen für die Altersgruppe 60 plus sind die meisten Termine schon vergeben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.