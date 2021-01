Münsterland -

NRW nimmt am Samstag wieder Erstimpfungen in Alten- und Pflegeheimen auf. Derweil fordert Familienminister Joachim Stamp vorrangige Impfungen für Beschäftigte in Kitas und Schulen, sobald der Impfstoff von Astrazeneca zugelassen ist. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.