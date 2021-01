Münsterland -

Während in NRW die Betreuungszeiten in Kitas reduziert werden und Eltern im Januar dafür die Beiträge erstattet bekommen sollen, arbeiten Tagesmütter und -väter ganz normal weiter. Unterdessen hat das Land NRW die neue Coronaschutzverordnung veröffentlicht. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.