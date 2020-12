Münsterland -

Auch wenn das Münsterland vergleichsweise gut dasteht, die Inzidenzen sind am Dienstag fast in der ganzen Region gestiegen. Im Kreis Warendorf, in Münster und im Kreis Steinfurt wurden zudem je zwei weitere Todesfälle gemeldet, im Kreis Borken drei. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.