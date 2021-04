Münsterland -

Laut Familienminister Joachim Stamp (FDP) können nicht in allen Betreuungseinrichtungen in NRW PCR-Lolli-Tests für kleine Kinder angeboten werden. Der Modellversuch mit Lockerungen im Kreis Coesfeld startet ohne die Öffnung der Außengastronomie. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.