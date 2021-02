Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter der Region (Stand: Dienstag, 16. Februar, 12 Uhr) derzeit aktuell 1099 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert (Montag: 1173). Seit Montag wurden 70 Neuinfektionen und 141 Genesungen gemeldet.

Die Zahl der Todesfälle im Münsterland liegt bei 792* (789). Insgesamt hat es seit Beginn der Pandemie im Münsterland bislang 35.708 Corona-Fälle gegeben, 33.817 Menschen gelten als wieder gesundet.

Die aktuellsten Zahlen aus den Münsterland-Kreisen und aus der Stadt Münster (Vergleichswerte in Klammern vom Vortag):

Münster: Neuinfizierte 3, Infizierte gesamt 5286 (5283), davon gesundet 5088 (5082), verstorben 99** (99), aktuell infiziert 99 (102); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 17,1 (15,9)

Kreis Borken: Neuinfizierte 21, Infizierte gesamt 8475 (8454), davon gesundet 7964 (7932), verstorben 189*** (187), aktuell infiziert 322 (335); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,6 (51,4)

Kreis Coesfeld: Neuinfizierte 0, Infizierte gesamt 3739 (3739), davon gesundet 3584 (3559), verstorben 71 (71), aktuell infiziert 84 (109); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 25,4 (27,2)

Kreis Steinfurt: Neuinfizierte 38, Infizierte gesamt 10.104 (10.066), davon gesundet 9515 (9493), verstorben 249 (249), aktuell infiziert 340 (324); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 40,4 (41,7)

Kreis Warendorf: Neuinfizierte 8, Infizierte gesamt 8104 (8096), davon gesundet 7666 (7610), verstorben 184 (183), aktuell infiziert 254 (303); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,8 (61,2)

* Der Kreis Borken hat zwei der vier am Dienstag veröffentlichten Todesfälle einem Vortag (Sterbedatum) zugeordnet. Die Stadt Münster hat die beiden Todesfälle erst am Dienstag bekanntgegeben. An Rosenmontag hat Münster keine neuen Corona-Zahlen veröffentlicht. Die beiden Todesfälle in der Stadt Münster wurden dem Montag, 15. Februar 2021 zugeordnet.

** Die Stadt Münster hat an Rosenmontag keine Corona-Zahlen veröffentlicht. Die am Dienstag bekannt gewordenen zwei Todesfälle wurden dem Montag, 15. Februar 2021 zugeordnet.

*** Der Kreis Borken hat zwei der vier am Dienstag veröffentlichten Todesfälle einem Vortag (Sterbedatum) zugeordnet.

Quelle und Stand der Inzidenzwerte: Landeszentrum Gesundheit NRW (16.02.2021; 0 Uhr)

