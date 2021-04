Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht äußert Zweifel an Ausgangssperre

Münsterland -

Am Dienstag sind die Corona-Impfungen in Hausarztpraxen gestartet. NRW-Ministerpräsident Laschet erntet viel Hohn und Spott für seinen «Brücken-Lockdown». Und: Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat erhebliche Zweifel an dem Mittel der Ausgangssperre im Kampf gegen Corona geäußert. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.