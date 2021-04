Nur Kreis Coesfeld und Höxter liegen in NRW bei Inzidenzen unter 100er-Marke

Münsterland -

Im Münsterland ist der Kreis Coesfeld die einzige Region, deren Inzidenzwert unter der 100er-Marke liegt. In NRW ist dies nur noch in Höxter ebenfalls der Fall. Bürger in NRW können sich öfter als nur einmal die Woche kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.