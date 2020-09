RKI: Hamm hat bundesweit höchste Corona-Kennzahl

Münsterland -

Die Stadt Hamm lag am Mittwoch nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 80,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen sieben Tagen. Bei der wichtigen Kennziffer, an der sich unter anderem Maßnahmen der Behörden orientieren, lag Hamm damit bundesweit mit Abstand vorn. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.