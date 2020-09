Münsterland -

Nach bestätigten Corona-Fällen musste die Realschule Ochtrup geschlossen werden und eine Schulklasse in Wolbeck in Quarantäne. Kritisch ist die Lage in Hamm - die Stadt steht in NRW an der Spitze der 7-Tage-Inzidenz-Liste. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.