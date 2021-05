Münsterland -

Ein Heimspiel hat der SC Preußen Münster noch und das könnte eventuell doch vor Zuschauern ausgetragen werden. Derweil erlaubt die 7-Tage-Inzidenz in den Kreisen Borken und Warendorf Lockerungen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.