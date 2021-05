Schon 100.000 Impfdosen am FMO verabreicht

Münsterland -

Im Impfzentrum am Flughafen Münster Osnabrück wurden bereits 100.000 Impfdosen verabreicht. Eine traurige Marke wurde am Montag unterdessen im Münsterland erreicht: Seit März 2020 sind hier 1000 Menschen in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.