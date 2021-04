Schüler in NRW kehren im Wechselmodell in Klassenzimmer zurück

Münsterland -

Die Inzidenzen im Münsterland sind teils stark gestiegen. Die Region verzeichnet über 400 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Trotz steigender Infektionszahlen sollen Schülerinnen und Schüler in NRW ab Montag wieder zurück in die Klassenzimmer kehren dürfen - in einem Wechselmodell. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.