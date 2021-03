Schulen: Kritik an riskantem Schlingerkurs

Münsterland -

Trotz steigender Infektionszahlen kehren heute viele Schüler weiterführender Schulen in NRW zumindest tageweise in die Klassenräume zurück. Das sorgt für Kritik. Die Landesregierung habe ihre Hausaufgaben angesichts der dritten Welle nicht gemacht, erklärte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft am Montag. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.