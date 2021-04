Schulen gehen ab Montag in den Distanzunterricht

Münsterland -

Für die meisten der 2,5 Millionen Schüler in Nordrhein-Westfalen findet nach den Osterferien kein Unterricht mehr in den Klassenräumen statt. Ab Montag werde es wieder Distanzunterricht geben, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag. Die Kitas sollen dagegen nach NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) auch nach den Ferien im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet bleiben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.