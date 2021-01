Münsterland -

Top-Werte: Die drei niedrigsten Inzidenzen in NRW finden sich in Münsterland, mit Münster an der Spitze. Doch die Zahl der Corona-Todesfälle steigt weiter an. Im Münsterland sind es bereits über 600. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.