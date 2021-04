Sieben weitere Covid-Todesfälle im Münsterland

Münsterland -

Im Münsterland sind sieben weitere Covid-Todesfälle zu verzeichnen. Die Corona-Fallzahlen für NRW sind am Dienstag nur unvollständig an das Robert Koch-Institut übermittelt worden. Außerdem: Wer 1950 oder 1951 geboren wurde, kann ab Freitag einen Termin für die Corona-Schutzimpfung vereinbaren. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.