Münsterland -

Hoffnungsvoll stimmen erste Details zum Impfstart in NRW, die die Landesregierung am Donnerstag bekannt gab. Unterdessen steigen die Fallzahlen im Münsterland aber weiter. Sieben weitere Todesopfer wurden am Donnerstag gemeldet. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.