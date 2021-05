Münsterland -

Bundesgesundheitsminister Spahn hat das Impfzentrum am FMO besucht. Derweil liegt die 7-Tage-Inzidenz liegt in den Kreisen Borken und Warendorf stabil unter dem Schwellenwert von 100, sodass es zahlreiche Lockerungen gibt. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.