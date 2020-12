Sternsinger ziehen nicht von Tür zu Tür

Münsterland -

Die Sternsinger kommen im Jahr 2021 wegen der Coronavirus-Pandemie nicht an die Haustüren. Stattdessen soll es ein kontaktloses Sternsingen mit alternativen Aktionen geben. Während die Evangelische Kirche von Westfalen ihre Gemeinden aufgerufen hat, auf jegliche Präsenzgottesdienste an Weihnachten zu verzichten, hält das Bistum Münster daran fest. Unterdessen gibt es weitere Covid-19-Todesfälle im Münsterland. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.