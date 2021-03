Münsterland -

Seit Montag gelten in NRW neue Corona-Regeln. Während sich in Teilen des Münsterlands kaum etwas ändert, führt der Kreis Borken eine Test-Pflicht ein. Im Kreis Steinfurt wird es ab Mittwoch neue Beschränkungen geben. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.