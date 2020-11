Über 1000 aktuell infizierte Personen im Kreis Borken

Münsterland -

Im Münsterland ist der Kreis Borken das erste Gebiet, in dem zeitgleich über 1000 Personen infiziert sind - aktuell sind es 1054 Menschen. Erneut stark gestiegen ist im Kreis Warendorf der Inzidenzwert - auf 168,4. Die Kreisverwaltung Steinfurt vermeldete am Freitag ein weiteres Todesopfer. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.