Münsterland -

Steigende Inzidenzen: Im Münsterland befindet sich mittlerweile nur noch der Kreis Coesfeld unter der 100er Marke. Allein in den vier Münsterlandkreisen kamen am Donnerstag mehr als 500 Neuinfektionen hinzu. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.