Münsterland -

Im Münsterland wurden seit dem 1. März 509 Todesfälle vermeldet. Ab dem 18. Januar werden in NRW werden Schutzimpfungen für Krankenhausmitarbeiter angeboten. Die Inzidenzwerte im Münsterland weisen am Montag weiterhin ein hohes Niveau auf. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.