Münsterland -

Innerhalb eines Tages gab es am Dienstag fast gleich viele Gesundungen wie Neuinfektionen im Münsterland: 228 zu 240. Seit Montag befindet sich auch NRW in einem Teil-Lockdown - und das für mindestens vier Wochen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.