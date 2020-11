Viele offene Fragen zum früheren Ferienstart

Münsterland -

Überraschende Ankündigung am Mittwoch: NRW startet zwei Tage früher in die Weihnachtsferien. Lehrerverbände reagieren auf die Entscheidung verhalten und auch SPD und Grüne haben Gesprächsbedarf. Unterdessen ist die Zahl der Corona-Toten im Münsterland weiter gestiegen. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.