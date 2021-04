Vier weitere Todesfälle in den Kreisen Borken und Steinfurt

Münsterland -

Die Kreise Borken und Steinfurt haben am Samstag insgesamt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Unterdessen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis Steinfurt aktuell wieder deutlich über der 100er-Marke. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.