Münsterland -

Ab Samstag tritt die neue Bundesnotbremse in Kraft, die auch in NRW zu zahlreichen Einschränkungen führt. Viele Schulen und Kitas müssen schließen, auch private Freizeitaktivitäten sind betroffen. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.