Weitere Covid-19-Todesfälle im Münsterland

Münsterland -

Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich am Montagabend auf eine Linie geeinigt, mit der sie in die heutigen Beratungen mit Merkel gehen. Demnach sollen Kontaktbeschränkungen verschärft werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar aber soll es zu Lockerungen kommen. Derweil sind in der Region weitere Todesfälle bekanntgeworden. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.