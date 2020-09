Weitere positive Tests nach Ausbruch in Emsdetten

Münsterland -

Die Corona-Lage in Emsdetten spitzt sich weiter zu. Am Montagmorgen meldet der Kreis weitere Infektionen. Und es verdichten sich die Anzeichen, dass der Ausbruch vermeidbar gewesen wäre. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.