Münsterland -

Die Inzidenzwerte im Münsterland steigen größtenteils an. Mit Erleichterung hat der Krisenstab in Münster festgestellt, dass am Wochenende der große Andrang in der Innenstadt ausgeblieben ist. Um Besucherströme zu entzerren, öffnen die Geschäfte am Montag und Dienstag länger. Alle Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.