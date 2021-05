Wenige Verstöße gegen Corona-Regeln am 1. Mai

Münsterland -

In NRW gelten von Montag an erste Erleichterungen für vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Menschen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach kritisiert dafür die Landesregierung. Die Inzidenzen zeigen weiterhin ein gespaltenes Bild von der Lage im Münsterland. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.