Münsterland -

Erfreulich: Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück - im Bund wie auch im Münsterland. Ohne Mund-Nase-Bedeckung in einer Diskothek zu feiern ist dennoch keine gute Idee. Ein Club in Osnabrück wurde jetzt geschlossen, den Betreiber erwartet ein hohes Bußgeld. Alle Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.