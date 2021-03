Münsterland -

Alle Inzidenzwerte im Münsterland liegen über der 50er-Marke. Am Donnerstag wurden so viele Neuinfektionen in der Region wie seit dem 7. Januar nicht mehr registriert. Somit steigt die Zahl der akut Infizierten über 2000. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.