Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter deutlich zu

Münsterland -

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in NRW nimmt weiter deutlich zu. Derweil meldet der Kreis Borken am Mittwoch sechs weitere aktuell Infizierte. Erfreulichere Zahlen aus dem Kreis Steinfurt: vier Infizierte weniger. Hausärzte übernehmen das Corona-Testzentrum am UKM, weil das UKM nicht über die notwendigen Kapazitäten verfügt. Sämtliche Entwicklungen rund um das Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.