Münsterland -

Erfreuliche Zahlen: Übers Wochenende ist die Zahl der Infizierten im Münsterland deutlich gesunken. Am Montag wurden im gesamten Münsterland nur 30 Neuinfektionen gemeldet. Der Start in den Impfzentren am Montag wird unterdessen vom Wintereinbruch erschwert. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.