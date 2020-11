Zahl der Infizierten im Münsterland verharrt auf Rekordhoch

Münsterland -

Wie gut gelingt es, die zweite Welle der Corona-Pandemie zu stoppen? Am Freitag verharrt die Zahl der Infizierten im Münsterland auf dem Rekordstand von 3649. Und die vielen Neuinfektionen der letzten Wochen fordern ihren Tribut: Zwei Covid-Todesfälle kamen am Freitag hinzu, 16 waren es in der letzten Woche insgesamt. Sämtliche Entwicklungen zum Thema Coronavirus im Münsterland finden Sie hier.