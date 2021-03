Zwei U70-Todesfälle im Münsterland

Münsterland -

In Münster ist ein 67-Jähriger im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben und auch in einem weiteren Kreis gab es einen U70-Todesfall. Außerdem ist die Corona-Wocheninzidenz in NRW am Dienstag auf 109,2 angestiegen. Am Montag hatte der Wert noch 106,6 betragen, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier.