Zweites Ostern unter Corona

Münsterland -

Wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen über Ostern? Lückenhafte Meldewerte an den Feiertagen lassen darüber noch keine Schlüsse zu. Unterdessen ist bei einem Reiserückkehrer aus Münster erstmals die Coronavirus-Variante aus Südafrika nachgewiesen worden und Jens Spahn stellt Geimpften mehr Freiheiten in Aussicht. Sämtliche Neuigkeiten zum Thema Coronavirus in der Region finden Sie hier in unserem Newsticker.